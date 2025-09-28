El curioso apoyo incondicional de Marc Márquez durante su regreso a la cima: "Si me tengo que quedar con un nombre..."

El piloto español de Ducati no ha dudado en mencionar un nombre a la hora de señalar quién ha sido muy importante en su proceso de recuperación.

No ha sido fácil, pero Marc Márquez ha vuelto a coronarse en lo más alto del motociclismo. Tras cinco años atravesando las sombras, el de Cervera se da el lujo de celebrar una vez más.

El piloto español se ha hecho con su séptimo campeonato del mundo, el primero con Ducati y sin Honda empujando. Tras casi diez operaciones y una situación que en muchas ocasiones llegó a sobrevolar el retiro, Márquez regresa a lo más alto.

Y si hay alguien que ha sido clave para este regreso estelar, este ha sido su hermano. Álex Márquez, su máximo rival en el este campeonato, ha sido también su máximo apoyo; "Si me tengo que quedar con un nombre... mi hermano. Mi hermano me ha ayudado mucho".

No es habitual que tu máximo enemigo en pista sea también tu mejor apoyo fuera de ella. Serán cosas de hermanos. Al final, todo se queda en casa.