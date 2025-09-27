El 'dardo' de un icono de MotoGP a Ducati por la situación de Bagnaia: "No le han permitido..."

Pol Espargaró cree que la escudería italiana debería haber dado más libertad al turinés para adaptar la moto a su estilo después de la victoria en la 'sprint' de Motegi.

'Pecco' Bagnaia ha encontrado algo de paz en la 'sprint' del Gran Premio de Japón. El piloto italiano ha firmado una de sus mejores actuaciones de la temporada apuntándose su segunda victoria del año en el circuito de Motegi.

Antes de dominar en la carrera corta, Bagnaia ha firmado también el mejor tiempo en la sesión de clasificación lo que le asegura también salir desde la primera posición en la carrera del domingo. El rendimiento del turinés ha sido toda una sorpresa en un gran premio en el que todos los focos están puestos en su compañero de equipo.

Marc le ha felicitado tras la 'sprint' con un emotivo abrazo. Por primera vez en mucho tiempo se ha visto a un Bagnaia competitivo, algo que ha vuelto a encender la complicada situación que vive con Ducati. Pol Espargaró, expiloto e icono del motociclismo, ha analizado la relación que tienen piloto y escudería.

"Bagnaia llevaba mucho tiempo pidiendo cambios y hasta la pura desesperación, Ducati no le ha permitido probar", ha asegurado el español en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Los cambios y mejoras en la Ducati de Bagnaia han sido un foco de conflicto en la escudería desde que 'Pecco' dejó de ser competitivo a principio de temporada. El turinés ha exigido con mucha frecuencia modificaciones en su moto que se adaptaran más a su estilo pero Ducati no parecía dar con la tecla. La victoria en la 'sprint' de Motegi puede haber marcado un punto de inflexión.