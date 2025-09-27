Arafat Alhaj, el palestino que ha denunciado a un soldado israelí en la Audiencia Nacional: "No busco venganza, busco justicia"

Los detalles Hace 40 días, según ha explicado el denunciante a este medio, su hermana murió en un campo de refugiados. Tras estos hechos, señaló directamente a la Unidad D-9 del Batallón 601 de ingenieros de combate de las Fuerzas Armadas israelíes y comenzó a seguirles en Instagram, donde pudo ver la ubicación de Shaul Shcherbatov.

El periodista palestino residente en España Arafat Alhaj ha presentado durante la mañana de este viernes una denuncia en la Audiencia Nacional contra Shaul Shcherbatov, un soldado israelí que ha visitado este fin de semana Madrid. El militar, que desempeña su función en las Fuerzas Armadas como Sargento Mayor, ha mostrado en reiteradas ocasiones su participación en la masacre de Gaza en sus redes sociales, motivo por el que Alhaj ha podido conocer su ubicación y ha procedido a la denuncia por delitos de lesa humanidad y genocidio. Por su parte, sostiene que no busca "venganza" sino "justicia".

El palestino ha explicado a laSexta que viajó a España hace cinco años junto a su mujer. Tras conocerse por internet, él no podía entrar en Cisjordania ni ella en Gaza, motivo por el que finalmente decidieron abandonar su tierra y empezar una nueva vida. Pero otros no tuvieron la misma suerte.

Sus familias siguen atrapadas en territorio gazatí, donde el terror y el desastre siguen adueñándose de las calles cada día. Hace 40 días, según ha explicado el palestino a este medio, su hermana murió en el campo de refugiados de Nuseirat: "Mi hermana estaba en la calle con sus hijos. Fue asesinada en un ataque aéreo con otras 12 o 15 personas. Más de 100 resultaron heridas".

"Publican los bombardeos"

Tras los hechos acontecidos y desde un primer momento, Arafat señaló como culpable de este asesinato a la Unidad D-9 del Batallón 601 de ingenieros de combate de las Fuerzas Armadas israelíes. Fue entonces cuando comenzó a seguirles por redes sociales: "Sigo a estos militares en redes porque ahí veo una última imagen de nuestras casas en Gaza. Publican los bombardeos que hacen".

Durante esta semana, el palestino observó en Instagram que uno de los soldados, el Sargento Mayor Shaul Shcherbatov, había viajado a Madrid para ver un partido de fútbol. El militar mostró imágenes de su llegada en avión a la capital.

Fue entonces cuando, aprovechando que este se encontraba en España, decidió interponer una denuncia por delitos de lesa humanidad y genocidio. Shcherbatov habría participado en operaciones israelíes en la Franja de Gaza al menos durante el último año (desde el 9 de octubre de 2024 hasta el 1 de mayo de 2025), tal y como él mismo ha publicado. En algunas de sus fotografías aparece incluso sonriendo y rodeado de excavadoras y escombros.

De su lado, Raúl Maillo, abogado de Derechos humanos y jurisdicción universal, explica que, aunque un Juez tendrá la última palabra, "se podrían dictar diferentes medidas cautelares o incluso pedir la colaboración del Estado de Israel, lo que en definitiva también supondría mandar un mensaje contra la impunidad". Los abogados de Arafat han expresado que se trata de una querella urgente porque el israelí ha visitado el país en lo que parece un periodo limitado.

Tras vivir la pérdida en primera persona y seguir visualizando imágenes de terror en las que soldados como Shaul aparecen sonriendo, Arafat revela que no quiere que el israelí vuelva a Gaza y sume más víctimas a su expediente después de unas 'vacaciones' post-guerra: "No busco venganza, busco justicia".

