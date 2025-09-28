"Me siento en paz": Las emocionantes palabras de Marc Márquez nada más proclamarse campeón

El piloto español de Ducati se resarce cinco años después y casi diez operaciones después y vuelve a ser Campeón del Mundo en el Gran Premio de Japón.

Ha pasado mucho, demasiado tiempo desde que no veíamos una sonrisa así celebrando un título Mundial. Muchas caídas, muchas operaciones y alguna que otra decepción después, Marc Márquez vuelve a ser Campeón del Mundo.

Y lo ha hecho en su primer año como piloto oficial de, frente a unque era la marca de referencia de la escudería. Pero le ha dado igual, nada ha sido suficiente para parar al de Cervera.para un Márquez que no estaba en lo más año desde hace cinco años.

Pero, como ha comentado el propio Marc nada más bajarse de la moto, no hay que quedarse en el pasado, hay que disfrutar el presente: "No quiero recordar el pasado, solo disfrutar del momento, pero es verdad que ha sido muy difícil. Cometí un gran error en mi carrera y luché, luché y luché y he vuelto a ganar de nuevo, así que me siento en paz".

En paz y bien a gusto que se ha quedado el bueno de Marc Márquez, que con este 2º puesto en Motegi ha vuelto a tocar el cielo con la yema de los dedos e iguala a Valentino Rossi en número de título en la máxima categoría.