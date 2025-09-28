¡¡Marc Márquez es campeón del mundo por novena vez en su historia!!

El de Cervera conquista su séptimo mundial en MotoGP, su noveno en motociclismo, en una temporada en la que no ha tenido rival.

Marc Márquez sigue ensalzando su leyenda, ya no solo en el deporte español, sino en el deporte mundial. Su historia es la de un ganador nato, pero sobre todo la de un luchador que hace no mucho estuvo a punto de retirarse. Seis años después y tras cuatro operaciones en aquel 'maldito' hombro derecho, Marc toca el cielo de nuevo.

El de Cervera se ha impuesto a cualquier pronóstico que aseguraba que ya estaba 'mayor' o que no tenía el físico para pelear por un campeonato del mundo. Una vez más, su respuesta ha sido hablar en la pista.

El piloto de Ducati se ha coronado en su primera temporada en el equipo oficial con una superioridad aplastante sobre Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, sus principales rivales.

Marc ha cerrado el título a falta de seis grandes premios habiendo superado desde hace ya algunas carreras el récord histórico de puntos en una temporada. Encima de la Ducati ha sido completamente imparable.

Ganador de todas la carreras al 'sprint' menos en dos y vencedor en doce de las diecisiete carreras largas disputadas. Nadie ha sabido aguantarle el ritmo, solo Álex pudo, durante algunos grandes premios, hacerle frente.

Con este campeonato, Marc iguala a su máximo rival, Valentino Rossi, con nueve títulos. El de Cervera consigue su séptima corona en MotoGP y ya posiciona su figura algo por encima de la de 'Il Dottore'.

Márquez ha sido dueño y señor de un campeonato en el que se ha adaptado a todo tipo de circuito, condiciones y situaciones. Primero frente a su hermano Álex, y más tarde ante un rival inesperado como Marco Bezzecchi.

Ninguno ha conseguido ponerle en apuros, cuando Marc ha apretado, nadie ha podido con él. Prueba de ello es que certifique su título a falta aún de dos meses de competición y con casi toda la gira asiática por delante.

Su nombre vuelve a estar en lo más alto del motor. Será imborrable en la historia del motociclismo y del deporte. Nadie ha podido con él este año pero, más allá de un nuevo hito, de lo que no hay duda es de que quiere más.