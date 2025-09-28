Completamente derrumbado: Márquez recuerda tras ser campeón de MotoGP la última promesa que le hizo a su abuelo

El de Cervera se vino abajo cuando le preguntaron por unas palabras que le dijo a su abuelo antes de firmar por Gresini.

Marc Márquez ha dejado un momento verdaderamente conmovedor tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez. El de Ducati ha revelado lo que le dijo a su abuelo antes de fallecer y al recordarlo no ha podido evitar derrumbarse.

Marc le prometió a su abuelo un "último intento" antes de firmar por Gresini haciendo referencia una última oportunidad para intentar ganar el Mundial. El resto es historia. Márquez volvió a sentirse piloto en la satélite de Ducati y, en el equipo oficial ha sido donde ha completado su resurgimiento.

Recordando precisamente la promesa que Marc le hizo a su abuelo, el de Cervera no ha podido contener las lágrimas y ha dejado una lección de vida en los micrófonos de 'DAZN': "Seguro que nos está viendo desde allí arriba. Todos los abuelos y abuelas, pero mi abuelo lo vivía de cerca y era super directo conmigo. Me dijo, 'basta ya' y le dije 'última oportunidad'".

La reflexión conmovedora de Márquez deja uno de los momentos más emotivos de la proclamación de Marc como campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su vida.