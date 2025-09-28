¡Es carisma puro! El genial momento de Márquez al colocar su nombre en el trofeo: "¿Cómo va que no me acuerdo?"

El de Cervera tuvo algún que otro problema para colocar la habitual 'placa' que cada uno de los campeones del mundo pone en el trofeo del ganador del título.

Marc Márquez es el nuevo campeón del mundo de MotoGP. Seis años después de conquistar su último título, Marc se corona de nuevo tras haber pasado por un auténtico infierno. Sus cuatro operaciones en el hombro derecho ya son historia.

Tras ganar sus primeros seis mundiales de MotoGP en tan solo siete años, Marc ha tenido que esperar seis años para volver a ser campeón. Un tiempo que para él, sin duda, ha sido demasiado y lo ha reconocido a la hora de colocar su nombre en el campeón en el trofeo de MotoGP.

Tras algunos 'problemas' colocando la 'placa' con su nombre, el de Cervera ha exclamado: "¿Cómo va esto que no me acuerdo?". Entre tanta emoción y tanta euforia, Marc también ha dejado un momento de comedia y sobre todo de carisma. Su noveno mundial ya está en su bolsillo después de 2.184 días.