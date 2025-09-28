Es todo un caballero: la admiración de 'Pecco' Bagnaia por Márquez: "No hay palabras..."

El piloto de Ducati ha ensalzado el desempeño durante el año de su compañero, lo ha felicitado por la consecución del campeonato y ha reconocido que "no ha tenido ningún rival".

Pecco Bagnaiaha vuelto a sonreír en el GP de Japón tras conseguir su segunda victoria de la temporada. Una victoria que el piloto italiano necesitaba con urgencia después de encadenar una serie de resultados esperpénticos que dejaban al bicampeón en muy mal lugar.

La redención del piloto de Ducatillegaba el mismo día que su compañero Marc Márquezcertificaba su noveno campeonato del mundo. El ilerdense ha sellado el desenlace del Mundial en Motegi y el italiano se ha rendido a su extraordinaria temporada.

"No hay palabras para describir la temporada de Marc. Además, los últimos seis años ha pasado más cosas que ninguno con las operaciones y los malos momentos. Ha tenido una fuerza mental de admirar", reconocía Pecco ante los micrófonos de 'Dazn'.

El piloto, ganador de un GP en el que ha firmado un doblete, lamentaba no haber podido competir con su compañero durante el curso: "Me habría gustado haber luchado esta temporada con él pero al final no ha tenido ningún rival. Ha sido perfecto toda la temporada, a parte de tres carreras donde se ha equivocado un poco pero por el resto ha sido increíble".

Finalmente, congratuló la actuación del ilerdense así como la consecución de su noveno campeonato del mundo, séptimo en MotoGP: "Felicidades a Marc y a su familia".