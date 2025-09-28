¡Imposible no emocionarse! El abrazo entre los Márquez después de que Marc se proclamara campeón del mundo

Todavía sobre la moto y con el mono de la carrera, los de Cervera se fundieron en un abrazo con el que Alex felicitó a su hermano mayor por la consecución del campeonato.

Marc Márquez ha certificado su campeonato del mundo en el trazado de Motegi a falta de cinco GP para que termine la temporada. El ilerdense ha finalizado en segundo lugar, posición que le garantizaba el campeonato independientemente de la carrera que firmara Álex Márquez, su único competidor.

El de Gresini finalizó en sexto lugar y perdió definitivamente el Mundial ante su hermano mayor. Sin embargo, la relación entre ambos es extraordinaria tal y como han demostrado durante una temporada en la que han competido por ver quien se alzaba con el título de campeón del mundo de MotoGP. Ahora, tras el desenlace, ambos pilotos han dejado una imagen para la historia fundiéndose en un abrazo para la historia.

El ganador de la carrera que ha resultado definitiva para el campeonato ha sido Pecco Bagnaia. El italiano ha recuperado la sonrisa con una victoria muy necesaria para el tricampeón en la misma fecha en la que su compañero en Ducati se coronaba con el título.

Fin de semana histórico para la escudería y fin de semana inolvidable para la familia Márquez que puede estar orgullosa de atesorar a los dos mejores pilotos del momento.