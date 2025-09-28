¡De campeón a campeón! Jorge Martín se rinde a Marc Márquez tras su Mundial: "Sin palabras..."

El piloto madrileño sufrió una durísima caída durante la carrera al 'sprint' en el GP de Japón en la que se rompió la clavícula. Aún así se acordó del éxito del de Ducati en sus redes sociales.

Marc Márquez ha vuelto a ser campeón del mundoseis años después. Las lesiones mantuvieron al de Cervera alejado de un trono que ahora, de nuevo, le pertenece.

En ausencia del ya nonacampeón, Jorge Martín se impuso al resto de pilotos de la parrilla durante una temporada histórica en 2024 en la que se proclamó campeón del mundo con la mayor puntuación de la historia en un Mundial hasta la fecha (508).

Por desgracia, el piloto de Apriliaera el damnificado por las lesiones durante una pesadilla de temporada en 2025 y tendrá que volver a pasar por el quirófano después de una escalofriante caída en la salida de la carrera al 'sprint' del GP de Japón.

Sin embargo, a pesar de su situación, el madrileño publicaba una serie de fotografías en las que compite junto al ilerdense para felicitarlo por la consecución del campeonato del mundo de MotoGP:"'Chapeau'. ¡Sin palabras! Enhorabuena campeón".

De esta forma se produce el relevo en el campeón (y en el récord de mayor puntaje ya que Márquez ya ha superado la marca de Martín en 2024) con un denominador común: El rey de la categoría reina vuelve a ser español.