El Mundial más especial de Marc Márquez: "Ha sido el mayor reto de mi vida"

El piloto español de Ducati asegura haber logrado el mayor desafío de su vida tras conseguir ser campeón del mundo cinco años después de su último título.

"Me ha ayudado también a ser el más fuerte"

Más que un número. Esa ha sido la frase con la que pasará a la historia el séptimo mundial de Marc Márquez en MotoGP. Y no es para menos. Tras cinco años de travesía por el desierto, el piloto de Cervera ha vuelto a tocar el cielo con las manos.

No ha sido fácil, múltiples operaciones, múltiples problemas, la sombra de la retirada asomando desde atrás... Todo eso, se queda atrás. Hoy solo toca celebrar, solo toca celebrar. Celebrar el que ha sido el mayor reto para Marc Márquez en su carrera deportiva.

"Más que un número., hasta ahora. Ha sido. Estar en la gloria, ir a fondo y volver a subir es peor porque caes desde arriba del todo y con más inercia", ha señalado ante los micrófonos de 'DAZN'.

"Esto me ha ayudado también a ser el más fuerte, el más calculador, el más controlador en algunos momentos, aunque sin perder el ADN. Pero sí, hemos igualado grandes nombres", agregó.