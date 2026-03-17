Difícil situación de Marc Márquez: "Ha sufrido como un perro... tiene algún problema físico y mental"

Carlo Pernat, clásico representante de MotoGP, pone en duda el futuro del ilerdense: "Él no sabe si hacer un contrato de un año con opción, de dos años".

Para nadie es un secreto que Marc Márquez aún no está al 100% físicamente. Desde su lesión en el Gran Premio de Indonesia de 2025, el eneacampeón ha tratado de acortar plazos, pero sin forzar un brazo derecho ya bastante lastimado.

Sin embargo, ¿ha afectado esta lesión mentalmente al de Cervera? Según Carlo Pernat sí: "Tengo la impresión de que Márquez tiene algún problema físico y mental. Se ve también en el contrato. Él no sabe si hacer un contrato de un año con opción, de dos años".

"Él no quiere sufrir más. Ha sufrido mucho. Ha sufrido como un perro. No sé cómo ha conseguido volver a ganar. Solo alguien como él podía hacerlo. Ahora, otra vez, con el hombro igual, tres meses sin montar en moto y vuelves a empezar", ha señalado en declaraciones a 'Motosan'.

Es por ello que el representante de MotoGP afirma que Marc tiene dudas con su futuro: "También la cabeza empieza a tener 33 años, ya no tiene 20. Además él también está pensando en todas estas cosas que digo yo. Estoy seguro".

Sobre el más que probable fichaje de Pedro Acosta por Ducati, el mánager italiano afirma que ha sido "la elección ha sido acertada".

"Porque Acosta, incluso con menos dinero, ha aceptado la Ducati oficial. Está claro que es el futuro de Ducati. También español. Significa que el futuro es español, no italiano", ha explicado.

El murciano ocupará el lugar de Pecco Bagnaia, al que Pernat ve agotado: "Está claro que Bagnaia… Márquez lo ha arruinado, no hay nada que hacer. Lo ha destrozado, psicológicamente. Y es justo que se vaya. Si no, se arruina otra vez".