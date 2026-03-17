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"Físicamente no estaba en plena forma"

Contundente aviso sobre el futuro de Marc Márquez y Ducati

El tricampeón del mundo Luca Cadalora considera que "quizá aún no hayamos visto todo el potencial de Ducati con Márquez".

Marc Márquez Tailandia 2026Marc Márquez Tailandia 2026Getty Images

A pesar de que tan solo se haya consumido una cita del calendario de MotoGP para 2026, ya se pueden sacar algunas conclusiones de lo que apunta a ser la temporada.

No hay dudas de que Aprilia ha dado un gran paso adelante, de que Pedro Acosta será un dolor de muelas para los de arriba a pesar de llevar una KTM inferior a las motos italianas y que Ducati vive en un mar de dudas.

En declaraciones a 'Moto.it', Luca Cadalora ha destacado en primer lugar la evolución del equipo de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

"Como ya vimos a finales del año pasado, Bezzecchi es una apuesta segura. En el pasado hemos visto altibajos de Aprilia y, en cambio, han colocado a cuatro pilotos entre los cinco primeros. ¡Han encontrado un piloto convencido y la RS-GP empieza a ser una buena moto!", ha explicado.

A su vez, deja un tajante aviso sobre Márquez y Ducati: "Me parece que ya el año pasado muchos tuvieron menos consistencia. A parte de Márquez, claro. Además, quizá aún no hayamos visto todo el potencial de Ducati con Márquez, que físicamente no estaba en plena forma y en Buriram corrió un poco a la defensiva".

Por último, el tricampeón del mundo no descarta a Pedro Acosta: "Lo está haciendo todo él, aporta mucho de sí mismo, es muy fuerte".

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