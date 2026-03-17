"¿Para qué continuar otro año?": un expiloto revela la posible cláusula de retirada de Marc Márquez

Álex Barros, expiloto de MotoGP, ha planteado la posibilidad de que el vigente campeón exija incluir una disposición con la que concluir su carrera si renueva con los italianos.

El futuro de Marc Márquez está en el aire. El vigente campeón se encuentra en su último año de contrato con Ducati y las negociaciones sobre su renovación aún no se han concretado. A sus 33 años, el ilerdense se encuentra en uno de sus mejores momentos, pero los rumores sobre una posible retirada le rodean.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', el expiloto brasileño Álex Barros ha hablado acerca de la situación de Márquez en 2026 tras su último título, el estado de sus lesiones y su continuidad en MotoGP.

"Sí, Marc está bien, pero va siendo mayor; aun con 33 años va bien, pero Márquez está en este momento con muchas lesiones. Con todos los títulos que tiene, con dinero que ha ganado en su carrera deportiva y la dificultad que va aumentando cada año, y tiene que sacrificarse cada año más", reflexiona Barros ante la decisión que debe afrontar Marc.

El expiloto no cree que el eneacampeón del mundo se retire a final de temporada, pero no descarta que, en caso de renovar con los italianos, exija una cláusula con la que pueda poner fin a su carrera si no ve sentido a continuar con ella en 2027 o más adelante.

"Si Márquez gana el título este año, aunque firme el contrato con el que declara que va a correr más con Ducati, seguramente tendrá una cláusula que él pondrá a pensar: '¿Para qué continuar otro año?'", añade Barros.

Por último, el brasileño destaca el sufrimiento de Márquez con las lesiones como el motivo aparente de su posible retirada y la inclusión de dicha cláusula en su renovación.

"Marc ya tiene sus 33 años, ha sufrido mucho los últimos 5 o 6 años con lesiones importantes y serias, que le han machacado, machacado, machacado, y tienes que poner un punto y seguido. Somos todos seres humanos; cuanto más mayores nos hacemos, más difícil es curar las cicatrices; se van dejando marcas. Es parte de la vida", concluye Barros.