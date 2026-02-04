"Veremos cómo evoluciona todo"
El último ataque de Pecco Bagnaia a Ducati: "El año pasado se tomaron decisiones en mi contra"
El piloto italiano ha cargado contra su actual equipo durante los test de pretemporada en Sepang, señalando que la temporada pasada Ducati le perjudicó.
La salida de Pecco Bagnaia de Ducati es una realidad. La llegada de Pedro Acosta a los de Borgo Panigale ya está acordada, por lo que el piloto italiano ya no tiene su puesto asegurado en MotoGP, y aún desconoce dónde recalará en 2027.
Durante los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang, el piloto ha sellado buenas marcas y ha hablado acerca de la nueva moto, la GP26, los movimientos del mercado y el contraste con el año pasado.
"Estaba esperando, tenía muchas ganas de volver a la pista y esperaba con todo mi corazón que mi sensación fuera esta, y es positiva. Es pronto para decirlo y, sin duda, lo que siento es que puedo pilotar, cosa que el año pasado me resultaba muy difícil, ya que estaba muy limitado en ciertos aspectos", ha explicado Pecco sobre su vuelta a los circuitos en declaraciones recogidas por 'Motosan'.
El año pasado fue un calvario para el bicampeón debido a la gran diferencia de resultados en comparación con Marc Márquez y sus escasos éxitos. "Sin duda, el año pasado hubo algo que, por mi forma de conducir, no funcionó de la mejor manera, pero como primer contacto, la moto sin duda funcionó, está funcionando bien para mi forma de conducir y es algo que no creo que Ducati haya buscado aquí", añade Bagnaia.
Incluso, el propio piloto ha asegurado que durante 2025, desde Ducati, "se tomaron algunas decisiones" en su contra. "Es obvio que quiere ponerme en la mejor posición y condición posible, pero quizá el año pasado se tomaron algunas decisiones que quizá fueron en contra de mí", apunta el piloto.
Por último, el italiano ha hablado sobre el mercado de fichajes de MotoGP para 2027, aunque no ha desgranado nada acerca de su futuro: "En mi opinión, muchos pilotos cambiarán de equipo el año que viene, otros no. Es un momento emocionante, bonito, divertido, pero ya veremos cómo evoluciona todo".