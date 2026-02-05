"Alcaraz es una mezcla de Nadal, Federer y Djokovic" : ojo al análisis de un mítico extenista

Fabio Fognini ha felicitado a Carlos Alcaraz por su victoria en el Open de Australia, y lo ha comparado con los tres componentes del 'Big Three' destacando las cualidades que tiene de cada uno.

Carlos Alcaraz sigue siendo la sensación número uno del tenis. Tras proclamarse campeón del Open de Australia por primera vez en su carrera, la leyenda del tenista murciano se ha agrandado, y son muchos los que aplauden su hazaña.

Su victoria a cuatro sets frente a Novak Djokovic supone la consecución del 'Career Grand Slam' para el español. Un logro que muy pocos tenistas han conseguido en su carrera, y menos a la pronta edad de 22 años como es el caso de Carlitos.

Ante tal proeza, Fabio Fognini, extenista italiano y ganador del Open de Australia en 2015, no ha dudado en felicitar a Alcaraz en su cuenta de Instagram: "Carlitos Alcaraz es el jugador más joven de la historia en completar un Grand Slam. ¡Felicidades, Carlitos! Supermerecido desde todos los puntos de vista".

Además de congratular al tenista, también ha dedicado unas palabras a su equipo. "Excelentes preparadores, excelentes entrenadores, excelente equipo; de verdad, muchísimas felicidades", añadía Fognini.

Durante el desarrollo del vídeo del italiano publicado en redes sociales, Fabio ha lanzado una pregunta al aire cuestionando si "Carlos Alcaraz, ¿podría ser una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic?".

"En mi opinión, sí. En perspectiva, podría ganar y seguramente ganará mucho. Tiene el talento de Roger Federer, el físico y la potencia de Rafa Nadal, además de elasticidad, y lo mejor de todo es la capacidad de recuperación como Novak. En mi opinión, sí, pero me gustaría saber si piensan lo mismo", ha concluido Fognini, comparando a Carlos con los integrantes del 'Big Three'.