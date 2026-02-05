El serio aviso de Marc Márquez a sus rivales de MotoGP

El vigente campeón ha destacado la gran cantidad de mejoras que incluye la GP26, que aún no han llegado a revisar, y que todos los pilotos de la marca italiana van "por la misma dirección".

El regreso de Marc Márquez a MotoGP ha llegado cargado de sorpresas. El vigente campeón registró la mejor marca en el primer día de test en Sepang, y pese a que el segundo día no acabó bien debido a la lluvia y este jueves se ha caído de la moto, las expectativas sobre la Ducati Desmosedici GP26 son buenas.

Tras su segundo día de rodaje en Malasia, el de Cervera destacó su soltura en la moto tras la lesión y la mejoría de Ducati a la hora de desarrollar una moto "mejor que la del año pasado". Las sensaciones de Márquez con la GP26 son tan positivas que incluso asegura que "aún no hemos llegado ni a la mitad", en cuanto a revisar la lista de mejoras.

Ante los micrófonos de 'DAZN', el piloto español no ha dudado en asegurar que la base de la que parte la moto es buena: "Me da tranquilidad que la base es buena, partimos de una buena base. En nuestro caso hay ciertas mejoras, aunque hay algún aspecto aún que tenemos que seguir afinando como todo lo nuevo".

"Sales, va bien, pero quieres la perfección y estamos ahí intentando sacar lo mejor de todo lo que ha traído Ducati, que han sido muchas cosas, pero aún no hemos llegado ni a la mitad de la lista", añade Márquez.

Por último, el eneacampeón ha recalcado que aún les quedan "muchos datos e información" por sacar de los test de cara al primer Gran Premio de la temporada. "Entre todos los pilotos Ducati sacaremos mucha información y lo importante es que todos estamos yendo por la misma dirección", ha concluido Marc.