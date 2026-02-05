"Todavía no hemos llegado al 10"
Ducati ve "complicada" la renovación de Marc Márquez: "Habíamos subestimado un poco..."
Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, asegura que fue mucho más fácil "firmar el primer contrato" que sellar una renovación que está "en un 9'5".
Durante la presentación del equipo oficial de Ducati en el WorldSBK, donde correrá el piloto español Iker Lecuona, Mauro Grassilli actualizó en qué punto se encuentra la renovación de Marc Márquez.
En los test de Sepang al propio eneacampeón le preguntaron por ello, pero se limitó a afirmar que "progresa adecuadamente".
Pues bien, el director deportivo de Ducati ha dado más datos en declaraciones a 'Moto.it': "Márquez fue una apuesta. El año pasado la ganamos; él estuvo perfecto y este año esperamos darnos todavía más satisfacciones".
El italiano asegura que fue mucho más fácil "firmar el primer contrato" que sellar una renovación que está "en un 9'5".
"Sobre su renovación, estamos al menos en un 9'5, todavía no hemos llegado al 10. Desde mi punto de vista ha sido un poco más complicado renovar que firmar el primer contrato", ha explicado.
Y es que ahora, tras ganar el título, las cláusulas se han complicado: "En la renovación estamos verificando y analizando algunas partes que en el primer contrato habíamos subestimado un poco, así que estamos tardando algo más de lo que pensábamos".
"Pero la dirección es la correcta, estamos muy cerca. Aún no hemos llegado donde teníamos que llegar, pero espero que no falte mucho", ha añadido.
Todo apunta a que la de Marc será la primera pieza en caer en el dominó de mercado de pilotos de cara a 2027. Quartararo, Honda, Martín, Acosta y el propio Bagnaia moverán en consecuencia.