Álex Márquez responde a los rumores de su posible salida a KTM: "Hay que arriesgar..."

El subcampeón del mundo deja un mensaje claro sobre su futuro. Todo hace pensar que buscará la opción de tener una moto oficial con la que optar al título en 2027.

Álex Márquez está siendo uno de los grandes nombres de esta pretemporada en MotoGP. El ilerdense es uno de los aspirantes al título de cara a 2026 y buscará derrocar a su hermano Marc para alzarse con su primera corona de la categoría reina.

Su fantástico rendimiento en 2025 le ha abierto muchas puertas de cara a competir en 2027. Cabe recordar que en ese año se producirá un cambio de reglamento con el que, al igual que pasará este 2026 en la Fórmula 1, muchas escuderías podrán dar un paso adelante en la lucha por victorias y, quién sabe, si el título.

KTM podría ser una de esas marcas. El equipo austríaco tiene un gran proyecto para esa temporada y, de cara a pelear por grandes objetivos, busca incorporar la figura de un piloto como Álex Márquez.

Los rumores se intensifican con este movimiento debido a que Álex también busca un proyecto en el que esté en el equipo oficial. Con la supuesta llegada de Acosta a Ducati en 2027, esa posibilidad estaría cerrada en la escudería italiana.

Sin embargo, en KTM sí podría darse esa situación. Álex, por el momento, prefiere pensar en este 2026 y en rendir al máximo. Aún así, deja un mensaje que invita a pensar que no es nada descabellado que a finales de 2026 se produzca un gran cambio en su carrera.

"Estamos trabajando para tener las mejores opciones cuando llegue el momento de decidir. No esconderé que Gresini es la opción más sólida, pero es verdad que a lo mejor es un momento para arriesgar, porque no sabes qué moto será la más competitiva con el nuevo reglamento", asegura Márquez.

"Más del 50% de la parrilla tendrá el futuro cerrado antes de la primera carrera. Muchos equipos, muchas fábricas tienen la necesidad de cerrar pilotos pronto para que no se escapen", concluye Álex en declaraciones recogidas para 'Motorsport'.