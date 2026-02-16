Diez borrascas en 45 días de año: el temporal da una pequeña tregua tras semanas de récords de precipitaciones

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo

Tras varias semanas de intensas borrascas, un anticiclón trae sol a gran parte de España, aunque el norte seguirá con lluvias y posibles nevadas en los Pirineos. Las lluvias han dejado enero como el más húmedo registrado, con embalses al 77,34% de capacidad. Las temperaturas suben, llegando a 24 grados en el sureste. El martes será similar al lunes, con un frente de lluvias el miércoles. Grazalema comienza a recuperarse tras las inundaciones. El foco ahora está en las crecidas de ríos. El Gobierno prepara un decreto-ley para reparar infraestructuras rurales afectadas por las tormentas.

Después de semanas inmersos en un tren de borrascas que parecía no tener fin, la llegada de un anticiclón este lunes dejará sol en gran parte del país, aunque se repetirá prácticamente lo vivido el domingo, con lluvias en toda la zona norte desde Galicia hasta el Pirineo, donde incluso se puede esperar algo de nieve en cotas altas. Ahora bien, las precipitaciones más intensas se esperan por la tarde en el área del Cantábrico oriental.

Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana han golpeado con fuerza a la Península, especialmente a Andalucía, dejando el enero más lluvioso desde que existen registros. Esto ha permitido que los embalses se encuentren al 77,34% de su capacidad, casi un 25% que la media de los últimos 10 años en esa misma semana.

Respecto a las temperaturas, suben de forma generalizada en toda España. En el centro peninsular los termómetros pueden ascender hasta alrededor de cinco grados, situando las máximas en el norte entorno a los 15 grados, mientras que en puntos como Valencia o Murcia se llegarán a los 24 grados. En Canarias, que habrá avisos por calima, las temperaturas altas llegarán con fuerte oleaje y viento.

El martes, por su parte, será un día muy parecido al lunes con lluvias en el norte y sol en el resto del país. El miércoles entrará un frente que traerá consigo, de nuevo, precipitaciones.

La buena noticia del domingo la dejó la vuelta parcial de los vecinos de Grazalema después de las lluvias que han sacudido el municipio durante las últimas semanas, siendo uno de los puntos más afectados por estas incesantes lluvias. "Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", aseguró el domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El foco de las emergencias pasa a las inundaciones y las crecidas

El fuerte vendaval asociado a la borrasca de gran impacto Oriana ha comenzado a remitir y con él también el carrusel de temporales que han azotado a España durante las últimas semanas, y el foco de los servicios de emergencias pasa ahora a estar en las inundaciones y la crecida de los caudales en muchos ríos.

Se cierra el grifo: las borrascas dan un respiro y suben las temperaturas de forma generalizada

Tras una jornada marcada por el viento huracanado que provocó numerosas incidencias y problemas en el transporte por carretera y ferroviario, sobre todo en el corredor mediterráneo, el tiempo tiende a estabilizarse, las temperaturas suben de una forma generalizada y se abren grandes claros en casi todo el país, con las lluvias casi restringidas a algunos lugares de Galicia, el Cantábrico y Pirineos.

Diez comunidades y la ciudad autónoma de Melilla han amanecido este domingo todavía en alerta debido a los fuertes vientos que todavía van a soplar en muchos puntos -con velocidades que pueden rondar los 80 kilómetros por hora- y al fuerte oleaje que azota a varias regiones, donde las olas pueden alcanzar una altura importante, hasta 12 metros en la isla de Menorca, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos por el fuerte oleaje son este domingo de nivel 'naranja' (peligro importante) en Baleares y Cataluña y amarillos en Andalucía, Asturias, Galicia, Melilla y en las siete islas del archipiélago canario; y los avisos por fuertes vientos -también de nivel amarillo- afectan a Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Melilla y Canarias.

El Gobierno aprobará un real decreto-ley para reparar las infraestructuras rurales

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha señalado este domingo que el Gobierno de España prepara un real decreto-ley para paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas en infraestructuras rurales.

"Hablamos de los caminos públicos de acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas", ha declarado a los medios de comunicación en Jerez de los Caballeros (Badajoz), y ha adelantado que probablemente en dos semanas podría tener la norma, a nivel interministerial, para ayudar a Extremadura y a Andalucía, junto con las administraciones autonómicas y locales.

García Bernal ha recordado que el Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos en 14 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y en la ciudad de Ceuta.

