Trabajo firma con los sindicatos la subida del 3,1% en el SMI: beneficiará a dos millones y medio de trabajadores

Este próximo lunes arranca una semana en la que podría cambiar el sueldo de muchos trabajadores españoles. Yolanda Díaz firma con CCOO y UGT la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 en presencia de Pedro Sánchez que beneficiará a dos millones y medio de trabajadores.

El incremento, pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, será firmado con los secretarios generales de ambos sindicatos sobre las 11:30 horas y contará con la presencia del presidente del Gobierno.

Ahora bien, este solo será el primer paso ya que al día siguiente, el martes, se tendrá que aprobar (cosa que se espera) en el Consejo de Ministros, aunque las empresas tendrán de margen para adecuar sus nóminas hasta que la subida sea plasmada en el Boletín Oficial del Estado.

Una subida del 3,1% que hará a los empleados que la perciban ver cómo aumentan sus honorarios en 37 euros al mes y en 518 euros al año respecto al importe en 2025, lo que deja fijada la cifra en 17.094 euros brutos al año, 1.221 euros al mes si se cobra en 14 pagas.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, es el resultado del acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos, un pacto al que no se sumaron los empresarios y que convierte a 2026 en el sexto año consecutivo en el que ocurre lo mismo.

Dos reales decretos

Aunque esta actualización no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que fuesen superiores al SMI, deberán ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto.

En este sentido, aunque el Gobierno y los sindicatos han acordado, como parte de su pacto para subir el SMI de 2026, reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, esta reforma se hará en otro Real Decreto distinto, aprovechando la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de salarios mínimos.

Según Trabajo, hacer dos Reales Decretos, uno con la subida del SMI y otro que incluirá la reforma de las reglas de compensación, evita dilatar en el tiempo el alza del salario mínimo que, en todo caso, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

