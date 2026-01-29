Óscar Puente en el Senado, en directo | El ministro da explicaciones sobre el accidente de Adamuz y el caos de Rodalies

Un problema técnico interrumpe la línea ferroviaria entre Linares y Alcázar de San Juan La falta de tensión en una catenaria ha originado la interrupción de la circulación ferroviaria a su paso por Calancha (tramo Linares-Baeza - Alcázar de San Juan), según ha indicado Adif. Se está trabajando para solucionar la incidencia con la mayor brevedad posible, ha precisado el administrador. Esta situación se produce después de que este miércoles la circulación ferroviaria entre Córdoba y Málaga por vía convencional quedase interrumpida debido a los efectos adversos de la borrasca Kristin. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) señalaron que sobre las 10.15 horas quedó suspendida la circulación "por ancho convencional" y "mercancías" desde Córdoba hasta Puente Genil, en la provincia cordobesa, por "acumulación de agua" y "obstáculos" en la zona, aunque no resultó afectada la línea de alta velocidad que conecta con Málaga. EFE Compartir en X

¿Por qué comparece Óscar Puente en el Senado y no Pedro Sánchez? Aunque el Senado ha insistido a Pedro Sánchez en que tiene que justificar su ausencia en la comparecencia de hoy, Moncloa ya adelantó que quien respondiera ante los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida sería el ministro de Transportes, Óscar Puente, y no el presidente, que ya lo hará una vez que se reanude la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, precisamente en la primera sesión ordinaria, el 11 de febrero. ¿Pero cómo justifica el Gobierno la ausencia de Sánchez? La respuesta está en el artículo 108 de la Constitución española, al que se acogen, que prevé que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política "ante el Congreso de los Diputados", y no ante el Senado. Compartir en X

Puente insiste en que los ceses de Rodalies no tienen "ninguna relación" con el accidente de Gelida Son las dos cuestiones centrales de la comparecencia que tiene lugar hoy en el Senado, a petición del PP: el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, y el siniestro de un tren de cercanías del Rodalies catalán, en Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista. Después del caos generado en el transporte público catalán, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunció los ceses del director operativo de Rodalies y del responsable de mantenimiento de Adif, ceses que, por otro lado, Óscar Puente ha asegurado que "no tienen ninguna relación con el accidente" del cercanías catalán. "Entre otras cosas, porque, como saben ustedes, el accidente se produce como consecuencia del derrumbamiento de un muro, producido por el peso de un talud como consecuencia de las lluvias, que ni siquiera pertenece a la red ferroviaria. Es decir, ni es de ADIF ni es de Renfe", aseguró el ministro en el Consejo de Ministros del martes. Así pues, Óscar Puente subrayó que ni ADIF ni Renfe tenían "ninguna responsabilidad" en relación a la muerte del maquinista. Y con respecto a las responsabilidades en el caso de Adamuz, "se establecerán" cuando haya, dice, "suficientes elementos de juicio en la mano como para atribuirlas, cosa que en este momento no sucede". Compartir en X

Puente, sobre la comparecencia de hoy en el Senado: "Tuvimos un accidente muy grave en Angrois y el presidente no compareció. Nunca" El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya adelantó el martes, en el Consejo de Ministros, que afronta la comparecencia que tiene lugar hoy en el Senado para abordar los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con "normalidad democrática", aunque ha recordado que tras el accidente de Angrois, en el que fallecieron 80 personas, no hubo ninguna comparecencia por parte de quien entonces era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Es lógico que se comparezca en el Parlamento a dar explicaciones", señaló ante las preguntas de los periodistas, recordando, no obstante, que "no ha sido así en tiempos pretéritos". Y aunque es consciente de que hay quien compara el accidente de Adamuz con la tragedia de la DANA, Puente considera que "poco tiene que ver". "Aunque si se quiere entrar en ellas [en las comparaciones], no tengo ningún inconveniente". El titular de la cartera ha recordado, además, que en España ha habido "un accidente muy grave en Angrois" —la salida de un tren Alvia en Santiago de Compostela dejó un balance de 80 muertos y cerca de 150 heridos, en 2013— y "el presidente del Gobierno", Rajoy en aquel momento, "no compareció ni en el Congreso ni en el Senado. Nunca". "Y la ministra de entonces, Ana Pastor, compareció solo en la Comisión de Transportes del Parlamento, no compareció en el pleno". Comparando estas dos situaciones, Puente ha hecho hincapié en que al presentarse hoy ante el Senado a dar explicaciones "lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente" de cómo responden unos y cómo actúan otros. "No sé por qué, cuál es la diferencia para que en aquel momento se considerara que no era necesario dar una explicación en pleno ni en el Congreso ni en el Senado, y, hoy, el mismo grupo que consideraba que no era necesario considera imprescindible que esas explicaciones se den". Compartir en X

El Senado pide a Pedro Sánchez que justifique su ausencia hoy en el Senado A las 11:00h arranca en el Senado la comparecencia de Óscar Puente, que tiene lugar en el marco de una sesión plenaria extraordinaria a petición del PP. Si bien la petición era que compareciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que se saldaron con 46 muertos, Moncloa ya descartó su presencia en el Senado, bajo el argumento de que lo haría ante el pleno del Congreso, ya en el periodo ordinario de sesiones, que comienza en febrero. De hecho, se espera que dé las oportunas explicaciones en la primera sesión, el día 11 de febrero. No obstante, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha remitido una carta a Sánchez pidiéndole que justifique su ausencia en la cámara, advirtiéndole de las "consecuencias jurídicas" que podría tener su "eventual incomparecencia". "La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan". Compartir en X

¿Un defecto de soldadura? El Gobierno anunció el miércoles que prevé recuperar el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en unos diez días, tras haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro, aunque la fecha definitiva dependerá de cómo evolucione la meteorología. Para agilizar las obras, el Gobierno realizará una Declaración de Emergencia, utilizado solo en situaciones excepcionales y que permite contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque luego se debe informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones realizadas. La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, ADIF, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía. EFE Compartir en X

