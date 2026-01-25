Un mánager de MotoGP desvela interés de Honda en...¡volver a fichar a Márquez!: "Marc no lo pensará dos veces"

Carlo Pernat asegura que desde la marca japonesa estarían encantados con volver a contar con Marc. De hecho, fantasea con la posibilidad de que en 2027 se produja un movimiento que pondría patas arriba MotoGP.

Marc Márquez es la gran arma de Ducati para sumar un nuevo campeonato del mundo en 2026. La marca italiana es consciente de que, si su superioridad mecánica continúa, es muy complicado que alguien que no sea de su propia fábrica le compita el Mundial a Marc.

Sin embargo, Aprilia asegura ser capaz de hacerlo y avisa de cara a la temporada que comenzará en unas semanas. Una de las escuderías con aún margen de mejora para situarse en lo alto de la clasificación es Honda. Después de una era en la que dominó, junto a Márquez, hasta conquistar nada más y nada menos que seis títulos en siete años.

La escudería japonesa siempre ha sido muy especial para el de Cervera. La vuelta del hijo pródigo nunca se ha planteado desde que Marc se marchó hace dos temporadas. Aún así, Carlos Pernat, reconocido mánager de MotoGP, desvela en unas declaraciones recogidas en 'As' que desde Honda recibirán a Márquez con los brazos abiertos.

"Honda está en el corazón de Marc Márquez. Alberto Puig (team manager de Honda) haría cualquier cosa por tenerlo de vuelta en el garaje. Honda sigue creciendo técnicamente y ofrecerán algo", declara Pernat desvelando un crecimiento de Honda.

El mánager va más allá. Tiene claro que si la escudería japonesa le ofrece a Marc la posibilidad de competir por el título en 2027, este no dudará: "Y Marc Márquez no se lo pensará dos veces si le garantizan una moto competitiva. ¿Sabes qué me hace sonreír? La idea de que en el garaje de Honda de 2027 pudieran estar Marc Márquez y el hermano de Valentino Rossi (Luca Marini)".