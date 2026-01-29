La borrasca Kristin mantiene su fuerza con lluvias en toda España y viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora

Varias personas caminan por una calle de Teruel durante la nevada por la borrasca Kristin

Los detalles Según las previsiones de la Aemet, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje.

La borrasca Kristin ha mantenido en alerta a gran parte de España, con avisos por precipitaciones, tormentas y vientos huracanados. La Aemet ha emitido un aviso especial hasta el jueves por las condiciones meteorológicas adversas en la península y Baleares. En Almería, el aviso rojo se debe a vientos de hasta 130 km/h. Las nevadas y lluvias han afectado 102 carreteras, con 16 vías secundarias cerradas y 36 inundadas. En Extremadura, 350 vecinos han sido desalojados por la crecida de ríos. Andalucía ha registrado más de mil incidencias, incluyendo cortes de luz y cierres de colegios.

El aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Kristin sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.

Según las previsiones de la Aemet, el jueves Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje. Mantiene el aviso rojo para Almería por viento.

Este jueves persistirá la circulación atlántica, con el paso de un frente dejando precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, aunque serán menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla.

Las mayores acumulaciones se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular así como en la sierra de Madrid. Las precipitaciones tenderán a remitir con la apertura de algunos claros.

Sin embargo, en el sur peninsular así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, siendo posible que vayan acompañadas localmente de tormenta y granizo. Habrá heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo.

Nevará en montañas del centro y mitad norte peninsular, con la cota en torno a los 1.000/1.200 metros subiendo a 1.500/1.700 metros en el entorno pirenaico, de 1.300/1.500 metros subiendo por encima de 1.800 en el resto del cuadrante nordeste y centro norte. Bajará de 2.000 metros hasta los 1.300/1.500 en el noroeste.

Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y las máximas en el cuadrante suroeste donde habrá pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular.

Sin tregua de borrascas: Kristin abre pasillo a nuevos temporales con más viento, más lluvia y más nieve toda la semana

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Baleares, Estrecho, Alborán, montañas del centro y de Andalucía y amplias zonas del tercio oriental peninsular, siendo posible también en puntos de ambas mesetas. El viento podrá llegar a localmente huracanado en las sierras del extremo sureste.

Cientos de carreteras afectadas por Kristin

La borrasca Kristin mantiene 102 carreteras afectadas por la nieve y tampoco se puede circular por otras 36 que están inundadas a causa de la lluvia, además ha provocado el cierre de colegios, la alteración de redes eléctricas y ha dejado copiosas nevadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Salvo Navarra, todas las comunidades autónomas amanecieron este miércoles en alerta por nieve, lluvia o viento, avisos que se mantuvieron durante la tarde y con alerta roja en Almería (Andalucía) por peligro extraordinario a causa de vientos de hasta 130 kilómetros por hora (km/h).

Hay 102 carreteras afectadas por la nieve, dos de ellas de la red principal que están transitables con precaución y 16 vías secundarias cerradas al tráfico, mientras que tampoco se puede circular por otras 36 que están inundadas a causa de la lluvia. Las carreteras de la red principal afectadas son: la A-62 en Rodasviejas (Salamanca) y la A-66 entre Mayalde (Zamora) y Beleña (Salamanca), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El caos de Kristin y las lecciones que España todavía debe aprender sobre emergencias

Además, la nieve ha obligado a cerrar al tráfico 16 vías secundarias: la AL-5405, en Las Tres Villas (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); la TE-68, en Guadalaviar (Teruel); la LN-8, en El Quempu (Asturias); la CC-437, en Pico Villuercas (Cáceres); y la OU-122, en Lardeira (Ourense); y en Navarra la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati. La lluvia ha provocado el corte de 36 vías de la red secundaria, 32 de ellas en Andalucía, especialmente en las provincias de Cádiz y Granada; así como dos en León, una en Badajoz y otra en Cáceres.

Asimismo, por desprendimientos están intransitables cinco vías secundarias y convencionales, tres de ellas en Andalucía: la N-323, en Carcheles (Jaén), la A-8152, en Lebrija (Sevilla) y la N-331, en Antequera (Málaga), además de la AB-206, en Albacete; y la EX-373, en Hinojal (Cáceres). También se ha dejado notar la intensidad de la borrasca en carreteras de Castilla y León como la AV-932, en Piedrahita, y la AV-901, en Burgohondo, ambas en Ávila; la LE-126, en La Baña, y la LE-321, en Redipuertas, las dos en León; La ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora); y la DSA-191, en Candelario (Salamanca). En total todavía quedan 1.794 kilómetros de carreteras afectados por algún nivel de alerta.

350 vecinos desalojados

Alrededor de 350 vecinos de las pedanías pacenses de Valdebótoa y Gévora han sido desalojados como medida preventiva ante la crecida de los ríos Gévora y Zapatón, cuyos niveles de caudal casi triplican a los que registran habitualmente. El desalojo, enmarcado -según fuentes del Gobierno regional- como medida para reducir riesgos dentro del programa operativo del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex), afecta a vecinos cuyas viviendas están próximas a ambos ríos.

El río Gévora presenta un caudal con un nivel de 3,80 metros, casi el triple del que registraba antes de la llegada de la borrasca mientras que el río Zapatón ha pasado de 1,30 a 3,80 metros, según datos del Sistema de Información de Redes Automáticas (SIRA) de las 19,00 horas.

Una decena de personas han sido desalojadas por los servicios de emergencia en la zona de la Estación de Jimera de Líbar (Málaga) por la crecida del río Guadiaro, según ha informado el 112. Y desde el Ayuntamiento de Jaén, ante la subida del nivel de agua en la vega de los ríos del entorno de la capital, se ha ordenado el desalojo preventivo de viviendas que podían verse afectadas en sus cauces, medida que afectaba a un centenar de vecinos.

Temporal de nieve, en directo | El Gobierno afirma que unas 170.000 personas están sin luz en Andalucía por la borrasca Kristin

En Andalucía, La Agencia de Emergencias ha enviado el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 36 municipios del Valle del Almanzora y Los Vélez por la alerta roja por viento en esas zonas de Almería. Solo en esa comunidad, el temporal ha dejado más de mil incidencias, la mayoría en Sevilla (425), Cádiz (410) y Jaén, con otras 271.

Kristin ha provocado cortes en carreteras, con algunas anegadas y otras con la circulación restringida por la nieve, colegios sin clase en 77 municipios -en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz-, retrasos en el transporte y cortes de luz que han dejado sin suministro a más de 170.000 personas.

En Sevilla han caído árboles en varias calzadas, los parques están vallados y perimetrados en Málaga, y en Granada el Patronato de La Alhambra ha limitado por segundo día consecutivo el acceso peatonal a zonas del conjunto monumental.

La estación de esquí de Sierra Nevada permanece cerrada por tercer día consecutivo. Asimismo, ha habido incidencias en los servicios ferroviarios en Andalucía que han afectando a la circulación de varios trayectos. Por su parte, Ceuta se ha quedado sin conexión marítima o aérea con la península por culpa del viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado hoy que el aviso especial por el paso de la borrasca sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.