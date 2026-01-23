La impactante opinión de Jorge Lorenzo que sitúa a Viñales por delante de leyendas de MotoGP

El expiloto español no se ha mordido la lengua al hablar de su 'pupilo', al que ha llegado a comparar con algunas de las figuras más míticas de este siglo en la categoría reina del motociclismo.

Jorge Lorenzo, se retiró de MotoGP en 20219, sin embargo sigue teniendo un papel muy activo dentro de la competición. En sus últimos años como piloto en Honda compartía moto con Marc Márquez y tras apartarse de la pista, ha iniciado una nueva etapa en su carrera que le ha llevado a ser el 'coach' de Maverick Viñales.

"Cuando estaba en Aprilia, después de la victoria en Austin le felicité por 'Instagram', me dio las gracias y empezamos a hablar, y le dije: 'llámame cuando llegues a España que tengo un plan'", recordaba el tricampeón mundial. Aunque hasta "2025" no fue que el proyecto "cuajó". Fue en Tailandia, donde se vieron y pudieron llegar a un acuerdo que les llevó a "firmar el contrato antes de Valencia".

Sin embargo, lo más destacado de su aparición en 'La SER', fue cuando el expiloto comentó las posibilidades de su 'pupilo' en la competición: "Álex Márquez en 2024 siempre quedaba muy lejos de su hermano y de repente de una temporada para otra terminó subcampeón del mundo. Una confesión que le llevó a comparar a Maverick con más pilotos.

"Maverick es más talentoso que Álex Márquez, (Sete) Gibernau y (Andrea) Dovizioso... y ellos fueron subcampeones. Como talento, como velocidad, puede ser campeón", declaraba Lorenzo, muy optimista con las posibilidades de que Viñales pudiera llegar a encabezar la clasificación pronto.

Sin embargo, Marc Márquez y su Ducati continúa siendo el gran rival a batir, algo sobre lo que el 'coach' respondía: "Todos los grandes deportistas llega un momento en el que su rendimiento empieza a bajar. Márquez con 32 años tiene menos margen de mejora que Pedro Acosta con 21 años. Maverick no ha hecho una temporada completa digna de su talento, por eso estamos trabajando en diversas áreas tanto física como mental".