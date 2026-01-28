Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis

Sí, pero... La medida formaría parte del protocolo regular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras un tiroteo.

Dos agentes del ICE han sido cesados temporalmente tras el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, aunque la Casa Blanca sigue apoyando al ICE. Según el DHS, esto forma parte del protocolo tras un tiroteo. El informe indica que agentes de la CBP dispararon a Pretti, quien nunca empuñó su arma. La suspensión de Jonathan Ross, otro agente del ICE, también se ha anunciado tras la muerte de Renee Good. Las protestas en Minneapolis han llevado a cambios en el liderazgo de la Patrulla Fronteriza, pero la violencia y las redadas continúan, mientras Trump advierte al alcalde de la ciudad sobre su postura.

Dos agentes del ICE involucrados en el asesinato a tiros de Alex Pretti en Minneapolishan sido cesados temporalmente de sus puestos, según ha adelantado el 'New York Times'. Sin embargo, la medida no significa un menor apoyo por parte de la Casa Blanca a su brutal Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o un intento de calmar las protestas contra el ICE en ese estado.

Según ha informado el reportero de la cadena 'Fox', Bill Melugin, en X, la medida forma parte del protocolo regular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras un tiroteo. No está claro si los otros implicados también han sido puestos en licencia administrativa.

En videos grabados por testigos se puede observar a hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.

Informe del asesinato

Este martes trascendió que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero en Minneapolis, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso.

El informe inicial, revisado y citado por las cadenas 'CNN' y 'CBS', explica que los agentes de la CBP estaban forcejeando con Pretti cuando un agente gritó "¡tiene un arma!".

"Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti", dice el documento citado por la 'CNN'.

El informe no especifica si las balas disparadas por ambos impactaron en Pretti, que se encontraba en el suelo. El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.

El documento explica que "después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti". En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero antes de que los agentes le dispararan. La víctima nunca la empuñó o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes.

Inicialmente, el DHS dijo que Pretti "se acercó" a los agentes de la CBP con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo a un comunicado entregado el sábado. Pero el informe de la CBP al Congreso no afirma que Pretti intentara sacar su arma de fuego, de la que tenía permiso para cargar.

El documento también explica los momentos previos a la muerte del enfermero, cuando los agentes de la CBP que realizaban un operativo fueron "abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos".

Un agente ordenó a las mujeres que "se apartaran de la carretera" y fue entonces cuando estos se encontraron por primera vez con Pretti, que se encontraba grabando la situación con su móvil. Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero quiso ayudar a una de las mujeres que fue empujada.

Suspensión para el agente que mató a Renee Good

Este miércoles también se ha hecho pública la suspensión de Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Renee Good en Minneapolis el pasado 7 de enero. Ross ha sido suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el 'Huffpost'.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, ha confirmado al medio que Ross ha sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no ha especificado cuándo se produjo dicha suspensión.

Se mantiene el pulso en Minneapolis

Las muertes de Good y Pretti han desatado una ola de protestas en todo Estados Unidos que han obligado a Donald Trump a retirar del operativo de Minneapolis a Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que ha sido enviado a su antiguo puesto en El Centro, California.

Supuestamente, la salida de Bovino y la entrada en su lugar de Tom Homan, conocido como el 'zar de la frontera', tenía el objetivo de aliviar la situación. En principio, Homan va a llevar a cabo operaciones más tradicionales y selectivas de búsqueda de migrantes, en oposición a las amplias redadas que ha desarrollado Bovino.

Sin embargo, en lugar de tener una actitud conciliadora, Donald Trump ha advertido al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que está "jugando con fuego" después de que el líder demócrata haya reiterado que su ciudad no ayudará a los agentes federales a aplicar la ley de inmigración.

Además, la violencia en las calles de Minnesota no ha cesado. Por un lado, continúan las redadas y las detenciones de migrantes por todo el estado, muchas veces empleando métodos de una legalidad cuestionable. Por otro, los agentes federales están respondiendo brutalmente a las manifestaciones contra la presencia del ICE.

La Administración de Trump ha detenido a multitud de manifestantes en Minneapolis, a los que acusa de, "presuntamente, agredir a las fuerzas del orden, resistencia a la autoridad y por obstaculizar su trabajo". Así lo ha asegurado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en su cuenta de X, donde ha añadido que "esperamos que se produzcan más arrestos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.