Un agente de MotoGP señala cuál podría ser el destino de Pecco Bagnaia fuera de Ducati

Carlo Pernat, mítica figura en la representación de pilotos, ha apuntado cuáles pueden ser los próximos equipos en los que recale el bicampeón de la categoría reina de cara a 2027.

El mercado de MotoGP de cara a la temporada 2027 continúa gestándose. Pese a que aún no ha comenzado la temporada 2026, los equipos ya están diseñando sus parrillas de cara a la próxima edición de la categoría reina.

Aunque la permanencia de Marc Márquez en Ducati es la ruta marcada por los de Borgo Panigale, el futuro de Pecco Bagnaia es toda una incógnita. Todo apunta a que el piloto italiano no continuará en la marca de su país, por lo que su salida está prácticamente confirmada.

El candidato para suplirle, según se ha rumoreado en las últimas semanas, sería Pedro Acosta, aunque Carlo Pernat, mítico agente de MotoGP, apunta otro nombre: Fermín Aldeguer. "Luego para Aldeguer, tendrá un año importantísimo, debido a la posibilidad en 2027 de tener la moto oficial en Ducati", afirma Pernat en declaraciones para 'GPONE'.

"Ducati querrá tener a Márquez. Todos los demás en este momento no existen. Lo siento por Bagnaia, por los demás", añadía el agente, recalcando el plan de los italianos de conservar al actual campeón en sus filas y buscar a un piloto con posibilidades de ganar en el futuro.

En cuanto al compañero de box de Márquez, Pernat ha destacado la complicada tesitura en la que se encuentra y apunta a los equipos en los que podría recalar en 2027. "Bagnaia lo veo en una posición difícil, honestamente. Yo creo que él puede ser un hombre de Aprilia, un hombre de Honda", concluye Carlo acerca del futuro del bicampeón de MotoGP.