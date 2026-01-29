El editorial más contundente de Pedrerol con golpe encima de la mesa: "Aquí hace falta Mourinho"

El presentador de 'Jugones' analiza la situación del Real Madrid después del batacazo contra el Benfica: "La afición perdona errores, pero nunca la dejadez".

El Real Madrid se la pegó contra el Benfica y se queda fuera de los ocho mejores de la Champions, por lo que tendrá que jugar una eliminatoria extra. Y Josep Pedrerol ha realizado en 'Jugones' uno de los editoriales más contundentes que se recuerdan.

Analiza las palabras de Kylian Mbappé, que dijo que era "una cuestión de ganas". Así lo ve Pedrerol: "Una cuestión de ganas. ¿Cómo que ganas? ¿O sea que el Madrid salió a jugar al campo con menos ganas que el Benfica? ¿Eso está diciendo?".

"La afición del Madrid perdona errores, claro, pero nunca perdona la dejadez, la indolencia, el pasotismo… Basta de buenas palabras. Arbeloa, no seas otro Xabi Alonso. Aquí hace falta un Mourinho. Aquí hace falta Mourinho", dice el presentador de 'Jugones'.