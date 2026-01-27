Viñales, convencido de que todo cambiará con Jorge Lorenzo: "El talento puro no es suficiente"

El piloto de KTM cree que puede ser el líder del equipo ahora que trabaja al lado de Jorge Lorenzo: "Es un plus tenerle".

Maverick Viñales quiere ser el líder de KTM. Y eso son palabras mayores porque a su lado estará Pedro Acosta, uno de los pilotos más talentosos y llamados a convertirse en campeón de MotoGP. Su arma secreto es su nuevo 'coach', el tres veces campeón del mundo Jorge Lorenzo.

En la presentación de su moto celebrada en la mañana de este martes, Viñales ha lanzado muchos elogios a Lorenzo y se ha mostrado convencido de que puede dar un importante salto hacia adelante.

"Jorge es un plus, por lo tanto estoy tratando de aprovechar al máximo su presencia. Me hubiera gustado que sucediera antes, pero mis necesidades familiares eran prioritarias. Todo comenzó en Austin, el primer contacto, pero luego todo se materializó después de la lesión", dice Viñales.

Vivieron muchos momentos tensos como rivales, pero la situación ha cambiado por completo: "Es genial. Nos llevamos muy bien y esto me sorprende un poco porque en la pista había habido tensiones, pero ahora también él está en una etapa diferente de su vida. Juntos trabajamos duro, pero también nos divertimos mucho".

"Espero que pueda estar presente en todas las carreras porque me estimula mucho. Un día, por ejemplo, en el entrenamiento llovía a cántaros y yo quería volver a casa, pero él insistió en que yo siguiera rodando", dice el piloto del equipo satélite de KTM.

Viñales está convencido de que a nivel deportivo está ante su mejor momento: "Ya en 2025 estaba muy centrado en mí mismo y en mejorar, es una actitud que quiero mantener. Mirando hacia la temporada soy optimista, también porque la respuesta de Acosta después de la primera prueba fue positiva. Espero que haya mejoras en términos de sacudidas en la parte trasera y en las curvas. Creo que el talento puro no es suficiente para conseguir algo, hay que saber trabajar".