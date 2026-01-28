El 'dardito' del jefe de KTM a Pedro Acosta: "He tenido que discutir con él para motivarle..."

Aki Ajo, director de KTM, dice que Pedro Acosta el año pasado tuvo "problemas para gestionar la presión" en plena competición.

Pedro Acosta está siendo noticia en MotoGP en las últimas semanas porque puede convertirse en uno de los agitadores del mercado. Si su KTM no funciona, saldrá a finales de temporada. Y desde el equipo, su jefe Aki Ajo, le ha dejado un sorprendente 'dardito' en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Cree que no ha sido tan duro con él como se dice: "No me parece que haya sido tan duro con él como para hacerlo llorar, aunque ciertamente fui estricto cuando corría en Moto3 y Moto2".

Aunque reconoce que el año pasado tuvo que discutir con él para motivarle: "Incluso en la primera parte de 2025 tuvo problemas para gestionar la presión y hubo discusiones para motivarlo… A mi juicio, la comunicación es esencial para gestionar las situaciones. Incluso las lágrimas pueden ser una forma de controlar las emociones".

¿Podrá ganar KTM a corto plazo? Ajo cree que les falta regularidad para llegar a la parte alta de la tabla: "Nos falta constancia en las victorias aunque estamos muy cerca de la cima. Hoy la top class es muy diferente de hace diez años… Ahora todos estamos ahí, por lo que es difícil marcar la diferencia".

Acosta debería seguir siendo su líder, pero todos miran ahora a Maverick Viñales. Sobre todo después de que se haya aliado con Jorge Lorenzo y todos esperen un importante salto de calidad en este 2026.

"Creo que estamos viendo la mejor versión de Maverick. Antes era muy impulsivo… Ahora sabe reconocer los errores y aprender. Es un gran trabajador y cuida muchísimo los detalles. Con la colaboración de Lorenzo quiere subir aún más el listón", cierra el jefe de la escudería KTM.