David Alonso y el consejo que ha recibido de Marc Márquez: "Sin prisa..."

El piloto de Moto2, que fue campeón de Moto3, admira ese "hambre de ganar" que mantiene Marc Márquez a pesar de contar con nueve títulos mundiales.

Marc Márquez es el gran ídolo de la nueva generación de pilotos que quiere llegar a MotoGP. Uno de ellos es David Alonso, de Moto2, que ha entrenado junto a él en este invierno antes de los test de pretemporada. Ha desvelado en 'Moto.it' algunos de los consejos que le ha dado el de Ducati.

"Me dijo, que me llamó la atención o sorprendió, es que me dice que estoy haciendo bien el trabajo, pero que no tenga prisa. Que esté tranquilo, escuche mucho a mi gente", cuenta el que fuera campeón de Moto3.

"Aprendí muchas, pero una más importante es el hambre que tiene de ganar, de hacerlo mejor y de continuar, ¿no? Trabajando incluso después de haber ganado nueve mundiales", apunta Alonso.

Ha rodado junto a los hermanos Márquez, Marc y Alex, y le ha servido de aprendizaje: "Sí, hemos rodado juntos y aprendo mucho de ellos y estoy agradecido".

Sus objetivos de 2026

Después de un año de adaptación a la categoría de Moto2, David Alonso quiere dar el salto para poder luchar por el título: "El objetivo es que lo que aprendimos en 2025 lo hagamos en 2026, es decir, seguir adelante y luchar por el mundial, hacerlo de forma feliz. Mi sueño como piloto es ganar, ser campeón del mundo de las tres categorías: Moto3, Moto2 y MotoGP".

"Como persona, bueno, pues estar aquí en el mundo y cuando me vaya de este mundo haber hecho algo bueno por el mundo, que se pueda recordar", cierra el piloto hispano-colombiano.