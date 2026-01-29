Ábalos anuncia que se jubila y pide la indemnización del Congreso tras entregar su acta: "No me ha quedado otra para vivir"

Los detalles El exministro de Transportes asegura que "no ha tenido otra opción" que retirarse, puesto que la suspensión de sus derechos como diputado le impedía tener ingresos.

Tras formalizar la renuncia a su acta como diputado, José Luis Ábalos ha anunciado este jueves que, una vez concluida su trayectoria política, ha optado por la opción de jubilarse para poder "vivir". A través de un mensaje en la red social 'X', el exministro de Transportes ha asegurado que no le ha "quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación".

Ábalos ha manifestado que "ante tanta expectación levantada" por su renuncia al acta de diputado, se ha visto "privado de todo ingreso y protección social". "Díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa", ha añadido, dejando claro que ha sido víctima de una operación para tratar de acabar con su vida política. "¡Objetivo conseguido!", ha exclamado irónicamente el que fuese número tres del PSOE.

Ábalos pide la indemnización del Congreso

Tras formalizar su renuncia al acta ante la Mesa del Congreso, Ábalos ha solicitado al órgano rector de la cámara baja la indemnización por abandonar el cargo. Se trata de una prestación que consiste en el abono a los exparlamentarios de un mes de sueldo por cada año que han sido miembros del Congreso. En el caso de José Luis Ábalos, que ha sido diputado de forma ininterrumpida desde el año 2009, le correspondería cobrar 17 mensualidades.

Ábalos permanece en prisión provisional desde el 27 de noviembre, cuando el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acató la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares dirigidas por el PP.

El instructor del caso Koldo afirmó que había riesgo de fuga de cara al juicio por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia, por lo que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García ingresaron en la cárcel de Soto del Real ese mismo día. La vista oral está prevista que se empiece a celebrar en abril.

*Noticia en ampliación.