Un rescatado y un desaparecido tras un alud en el pico Cibollés en Benasque (Huesca)

Los detalles El montañero rescatado ha sido sometido a maniobars de reanimación en el lugar y trasladado a un hospital. Mientras, dos unidades de guías caninos trabajan junto a guardia civiles especializados en montaña en localizar y rescatar al otro desaparecido.

La Guardia Civil ha rescatado a un montañero y busca a otro después de que un alud cerca de pico Cibollés, en Benasque (Huesca), los atrapara cuando se encontraban junto con otras dos personas.

Tras ser asistido en el lugar, donde se le han practicado maniobras de reanimación, la persona rescatada ha sido evacuada a un hospital. Por el momento se desconoce la actividad que llevaba a cabo el grupo cuando se vio sorprendido por el alud. En el rescate están participando guías caninos del grupo de Montaña de la Guardia Civil.

Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca, el aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, procedente del 112. Al parecer, formaban parte de un grupo de cuatro personas y habrían sido sus compañeros los que habría dado el aviso.

Se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque y de forma preventiva un helicóptero del 112 desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos.

