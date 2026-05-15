"Marc no está pensando en el campeonato": Alex Márquez desvela cómo se encuentra su hermano tras la operación

El piloto de Gresini dice que Marc sólo piensa en recuperarse para volver y no en si llegará a tiempo para luchar por el título de MotoGP.

Marc Márquez no está en el Gran Premio de Cataluña. Pasó por el quirófano y se le espera en Mugello dentro de dos semanas. Tuvo que ser intervenido para retirar un tornillo del hombro que le tocaba el nervio, además del pie. Y allí en Montmeló todos hablan de un Marc al que echan de menos.

Su hermano, Alex Márquez, ha dejado claro que su objetivo es volver a competir y en ningún caso pensar en su llegará a luchar por el título de MotoGP.

"Creo que lo primero es ver cuándo volverá. No lo sabemos, creo que nadie lo sabe. En este momento estaremos pendientes para ver si tiene alguna opción o no. Creo que ahora es demasiado pronto. Creo que no está pensando en el campeonato, está pensando en recuperarse", explica el piloto de Gresini.

¿Alex, aspirante a la victoria?

Montmeló es uno de los circuitos favoritos de Alex y cree que podría tener una oportunidad este fin de semana: "Venimos a un circuito que se ajusta bastante bien a mi estilo de pilotaje, donde siempre soy capaz de encontrar ese flow y eso me da, quizás no confianza, pero sí calma".

"Sé que lo puedo clavar y que si hago el trabajo de la mejor manera posible puedo ser rápido y puedo estar en disposición de luchar como mínimo por el podio", dice Alex.

Quiere remontar. No ha empezado el año como se esperaba. Porque a pesar de lograr ya una victoria, las caídas se han repetido. Por eso Alex camina octavo en el campeonato de MotoGP incluso por detrás de Marc Márquez.

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