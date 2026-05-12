Lamine Yamal celebra el título de Liga con la bandera de Palestina: ¿podrían impedirle la entrada a EEUU para jugar el Mundial?

El contexto La Administración Trump ha endurecido las leyes de inmigración, lo que incluye la revisión aleatoria de las redes sociales de quienes quieren entrar en EEUU.

Lamine Yamal, estrella del Barça, generó controversia al celebrar el título de Liga ondeando la bandera de Palestina. Su entrenador, Hansi Flick, expresó su descontento, recordando que el fútbol debe ser la prioridad. Desde el PP, Elías Bendodo criticó la mezcla de deporte y política, mientras que la izquierda, incluyendo a Pedro Sánchez y los Comuns, apoyó el gesto de Yamal, destacando su influencia en redes sociales. Sin embargo, su acto podría tener consecuencias en el Mundial de EEUU debido a las estrictas leyes de inmigración, lo que podría complicar su entrada al país y su participación en el torneo.

La imagen está dando la vuelta al mundo. Lamine Yamal, una de las estrellas del Barça, celebrando el título de Liga ondeando la bandera de Palestina desde el techo del autobús del equipo. Un simple acto que algunos consideran heroico y otros fuera de lugar. El primero, su entrenador.

Hansi Flick, ha reconocido en rueda de prensa que "estas cosas no me gustan" porque "nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol (...) para mí es lo primero que tenemos que hacer". "Hablé con él y le dije: 'Si quieres esto, es tu decisión'. Es suficientemente mayor, tiene 18 años", añadió.

También desde el PP, su vicesecretario, Elías Bendodo, ha considerado que no es bueno mezclar deporte y política "porque hay muchos aficionados al Barça que no se sienten identificados con lo que hizo".

Nada que ver con la reacción de la izquierda. Por un lado, Pedro Sánchez ha eludido hablar de la polémica y se ha limitado a recordar que "España ha reconocido el Estado de Palestina"; mientras que los Comuns han celebrado que, con solo 18 años, Lamine se haya atrevido a hacer lo que otros muchos siguen evitando.

Más de 40 millones de seguidores

"Ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso, en el ámbito del fútbol. (...) Sentimos un gran orgullo", ha afirmado la portavoz Aina Vidal. Y es que, cabe recordar que Lamine no es un futbolista cualquiera, actualmente es uno de los más mediáticos del mundo.

Cuenta con casi 40 millones de seguidores en TikTok y más de 42 millones en Instagram, redes sociales en las que también ha compartido vídeos y fotografías con la bandera, algo que para Gabriel Rufián es clave porque "tiene una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo".

"Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina. Guste más o guste menos. Celebrémoslo", ha expresado el portavoz de ERC en X.

En esta línea, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha opinado que "cuando las personas adquieren una dimensión, tienen que tener una responsabilidad con la propia sociedad".

¿Problemas en EEUU?

Sin embargo, más allá de las opiniones sobre su actuación con la bandera palestina, este acto de Lamine podría traerle consecuencias futbolísticas. El Mundial se celebrará en EEUU y Donald Trump ha endurecido las condiciones para entrar en el país, algo que ya ha suscitado dudas a la FIFA por los problemas que esto pueda ocasionar.

Aunque el gobierno estadounidense ha confirmado a la FIFA que va a dejar entrar a los atletas, entrenadores y a todo el equipo, las leyes de inmigración están por encima de lo que decida la FIFA. Es decir, que los agentes fronterizos pueden revisar de forma aleatoria las redes sociales de las personas que intentan entrar en EEUU, en este caso, de Lamine.

La periodista María Estévez ha explicado en Más Vale Tarde que si decidiesen que hay que emprender una investigación secundaria, "podría tener problemas para entrar", lo que podría poner en peligro su participación en el torneo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.