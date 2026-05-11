GP de Cataluña de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

MotoGP vuelve del 15 al 17 de mayo a España para disputar la segunda carrera del calendario en territorio español. Sin embargo, Marc Márquez será el principal ausente tras su lesión en Francia.

La categoría reina regresa a España dos semanas después del GP disputado en Jerez, con Aprilia dominando el Mundial de MotoGP. Esta vez, el GP de Cataluña será el escenario de una nueva carrera en la que el equipo italiano buscará aumentar su distancia con el resto de sus rivales.

A excepción de las anteriores carreras, Marc Márquez estará ausente debido a su repentina lesión en Le Mans tras caerse de su moto durante la carrera sprint del GP de Francia. Pese a ello, del 15 al 17 de mayo los pilotos volverán a ponerse el mono de carrera.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 12 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 24 vueltas, los pilotos recorrerán el Circuito de Barcelona-Cataluña en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Cataluña

El GP de Cataluña disputado en el Circuito de Barcelona-Cataluña podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.