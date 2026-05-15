En Ducati sospechaban de los problemas físicos de Márquez: "Estaba claro que algo pasaba..."

Pecco Bagnaia, compañero de Marc Márquez, reconoce que no era normal que Marc tuviera "esa fatiga" y está convencido de que volverá con "más potencial".

A Marc Márquez no se le vio al 100% en este arranque de temporada: algunas caídas y falta de velocidad en las carreras. Y su equipo, Ducati, sospechaba que algo estuviera ocurriendo aunque no se hiciera público.

Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, dice que "estaba claro" que algo le estaba ocurriendo y que no era normal su rendimiento: "Yo pienso que estaba claro que algo pasaba. No puedes pensar que Marc empiece a tener tanta fatiga, pero sabemos perfectamente cómo es, va a volver pronto y con más potencial".

Espera que vuelva muy pronto: "Necesitamos de él en el garaje y ahora que hemos encontrado una vía, vamos a trabajar. Si él estuviera aquí, nos iba a ayudar mucho para mejorar y estar más fuertes, pero cuando llegue será importante".

Porque en este momento Ducati está dando un paso adelante para cazar a Aprilia. "Si vamos hacia lo mismo que hemos hecho, trabajando con calma, mejorando sesión a sesión… vamos a luchar con ellos", explica el dos veces campeón de la categoría reina.

Una caída que "no volverá a ocurrir"

Pecco se fue al suelo en el domingo de Le Mans. Fue un problema de la moto que el italiano cree que ya está solucionada: "Hemos entendido qué pasó y no volverá a ocurrir. Lo que ocurrió en Le Mans no fue ni un error humano ni un problema técnico".

Y lanza un aviso a todos sus rivales: "Este fin de semana voy a atacar al máximo. Quiero ganar".

