Así ha sido la pitada del Santiago Bernabéu a Mbappé

El delantero francés, baja en el Clásico, ha entrado en el 69' por Gonzalo García, autor del primer gol del encuentro.

Con la temporada vista para sentencia tras ser eliminados en octavos de final de Copa por el Albacete, en cuartos de Champions ante el Bayern y con LaLiga en las vitrinas del Camp Nou después de la victoria del FC Barcelona en el Clásico del pasado domingo, este jueves tocaba 'juicio' en el Santiago Bernabéu.

El feudo madridista recibía a su equipo ante un Oviedo virtualmente descendido y, con nada en juego más que el honor, tocaba pasar facturas.

Y la primera ha llegado cuando en los videomarcadores se han anunciado los nombres de los futbolistas, siendo Vinicius y Mbappé los más silbados.

El brasileño, titular en el once de Arbeloa, recibía pitos cada vez que tocaba el esférico, pero el punto de ebullición llegó en el 69'.

Kylian Mbappé entraba por Gonzalo García, autor del primer gol del encuentro, y la reacción del coliseo blanco fue casi unánime: correctivo al delantero francés.

El ex del PSG, que lleva 41 goles en 42 partidos, hacía oídos sordos y con una sonrisa entraba al verde tras haber causado baja en el Clásico y con su vida extradeportiva en el foco.

Mbappé lo intentó y buscó la puerta de Escandell para dejar completamente atado el pichichi, pero el gol le fue esquivo esta vez. Queda por ver cómo digiere el ariete la pitada de un Bernabéu que históricamente siempre ha dado toques de atención a sus estrellas.

Al final, en los estrictamente deportivo, victoria por 2-0 al Oviedo con un tanto de Gonzalo al filo del descanso y otro de Jude Bellingham a diez minutos del final.

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