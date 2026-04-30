La madre de Marc Márquez responde a los rumores del bajón de su hijo: "No está acabado"

Roser Alentà ha salido en defensa del mayor de sus hijos, afirmando que aún no se puede dar por finalizada la temporada de Marc, además de analizar el GP de Jerez donde Álex se hizo con la victoria.

El Gran Premio de Jerez de MotoGP ha dejado mucho que analizar. Especialmente para los hermanos Márquez, que vivieron dos caras de una misma moneda. Mientras que Marc sufrió una caída al inicio de la prueba, Álex logró la victoria en Andalucía, una situación que ha analizado la madre de ambos.

Roser Alentà explicó sus sensaciones tras el resultado de sus hijos: "Bueno, bien. Satisfacción, ¿no?". Y luego, muy positivamente, exponía el alegato que cualquier madre hubiera dado: "Estoy contenta por Álex, por su victoria, pero por Marc también, porque no se ha hecho daño".

Después, Roser lamentaba en su entrevista con 'AS' la caída del heptacampeón mundial. Aunque afirmaba que "Marc hizo lo que tenía que hacer", y culpaba a "la gravedad" de la caída de su hijo mayor: "No podemos suspender eso ni ellos ni yo". Más tarde explicó las previsiones que ambos pilotos tenían antes de Jerez y que se vieron reflejadas sobre la pista.

"Ya dijo Marc que Álex tenía un ritmo mejor que el de él y lo creeré siempre que diga algo así", aseguraba Alentà. Algo que finalmente ocurrió por desgracia para la estrella de Ducati, que cada vez se distancia más de Marco Bezzecchi y la cabeza de la clasificación.

Sin embargo, la madre de Marc salió en su defensa, mostrando una gran confianza en el mayor de sus hijos: "Marc no está acabado. Está ahí". Y sobre los rumores que rodean al piloto de Ducati desde el inicio de temporada también tuvo unas palabras: "La gente se saca cosas de la chistera, pero él hace lo que tiene que hacer ¿Peroqué os pensáis? ¿Que los demás no van a fallar?".