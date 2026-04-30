Álex Márquez avisa a la parrilla de MotoGP: "Marc Márquez es de los que no te puedes fiar"

El piloto de Gresini y hermano de Marc asegura que el vigente campeón es capaz de obrar una remontada histórica a pesar del terrible inicio de temporada que está completando.

Marc Márquez es todavía el rival a batir. Pese a que el vigente campeón del mundo no está teniendo su mejor inicio de temporada, muchos son los que apuntan a una posible remontada en las próximas carreras.

Y uno de ellos es su hermano Álex Márquez. El piloto de Gresini Racing es la persona que mejor conoce a Marc. El año pasado acabó segundo por detrás de su hermano mayor, y aunque en este campeonato Ducati no está en su mejor momento, aún cree en las posibilidades de que su hermano repita título.

"Marc es de los que, aun sacándole 100 puntos, no te puedes fiar", advierte Álex al resto de la parrilla de MotoGP en una entrevista para la 'Cadena SER'.

De esta forma, el piloto español muestra la capacidad que tiene el eneacampeón del mundo para hacer lo imposible. Por el momento, el mayor de los Márquez deberá comenzar a ganar carreras y acumular podios en las próximas carreras si quiere meter miedo a las Aprilia, principal rival de Ducati en el Mundial, y forzar el campeonato en la recta final del calendario.

En caso de que Marc complete dicha remontada, lograría una de las mayores gestas en la historia del motociclismo levantando su décimo mundial.