El alegato de Pecco Bagnaia sobre Ducati que alegrará a Marc Márquez: "Hacen milagros"

El piloto italiano asegura que las modificaciones probadas durante los test de Jerez satisfacen al vigente campeón, y espera que puedan estar disponibles para usarlas en el GP de Francia.

Ducaticontinúa en problemas. Los de Borgo Panigale no levantan cabeza tras cuatro carreras, y el rendimiento de sus motos no termina de ayudar a sus pilotos. Durante el GP de España, tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia no terminaron la carrera y eso supuso no sumar puntos en la clasificación.

Pese a ello, el equipo italiano continúa modificando la aerodinámica de las motos para lograr una mejora de cara a la próxima carrera. En concreto, Ducati ha implementado varias modificaciones durante los test de Jerez que planea usar en el GP de Francia del próximo 10 de mayo.

"Los test casi siempre son importantes, pero ahora aún más por la situación en la que estamos. Probamos distintas soluciones aerodinámicas, que era en lo que más nos centramos, y también algunos componentes electrónicos para mejorar la frenada. Hemos dado un pequeño paso adelante y espero que estas piezas lleguen pronto", ha comentado Bagnaia en declaraciones recogidas por 'Motosan'

El piloto italiano, al igual que Márquez, desea que estas piezas lleguen lo antes posible para recortar distancias con Aprilia. "En Ducati hacen milagros, así que espero que sí. Sería muy importante para nosotros", responde el turinés sobre si dichas mejoras podrían llegar a Francia.

"Hay cosas que Marc y yo hemos probado y en las que coincidimos. Espero que el resto también lo vea igual. Es un circuito donde necesitas entrar fuerte en curva y una moto que gire bien. Si la aerodinámica funciona, debería ayudarnos", concluye el bicampeón de MotoGP, añadiendo que Marc está alineado con su opinión acerca de las mejoras.