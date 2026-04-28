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¿Una lucha a tres?

La quiniela de Dani Pedrosa para el título de MotoGP: "Marc Márquez o..."

El piloto probador de KTM da tres nombres en la lucha por el mundial: Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Jorge Martín.

Dani Pedrosa y Marc MárquezDani Pedrosa y Marc MárquezGetty

Marco Bezzecchi lidera el mundial de MotoGP y sólo Jorge Martín, su compañero en Aprilia, está cerca. Pero esto acaba de empezar. Y Dani Pedrosa, toda una leyenda de la competición, apuesta por ellos dos y también por un Marc Márquez que lo está pasando mal en este comienzo de mundial.

En palabras que publica 'Marca', Dani Pedrosa hace su quiniela: "Creo que estará entre Bezzecchi y Marc Márquez, pero puede que Jorge Martín tenga algo que decir".

"Si no hay incidentes, caídas... creo que el campeón será uno de estos tres pilotos. Seguramente, Bezzecchi mantendrá una regularidad. Martín es un poco más una incógnita, y Marc va a tener que intentar combatir el empujón inicial de Bezzecchi", dice el piloto probador del equipo KTM.

La situación de Pedro Acosta

No coloca a Pedro Acosta como uno de los favoritos. Y el motivo sería la KTM: "Pedro está en un momento de forma espléndido. El año pasado acabó muy fuerte y este año ha empezado muy bien. Quizá en alguna carrera la moto a lo mejor no acabe de estar a la altura y eso le penalice".

"Esperemos que Pedro pueda suplir ese hándicap con su pilotaje", cierra Pedrosa.

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