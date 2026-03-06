Duro mensaje del piloto probador de Ducati: "Decir que estamos deshauciados..."

Michelle Pirro responde a las críticas que han ido dirigidas a la escudería y al rendimiento de su moto después de un decepcionante estreno de temporada.

Marc Márquez no tuvo una carrera agradable en el primer gran premio de la temporada. El de Cervera tuvo que abandonar a cinco vueltas del final debido a un 'pinchazo' que terminó con sus opciones de podio. En ese momento, rodaba en cuarto lugar, muy cerca de Pedro Acosta y Raúl Fernández.

El resultado final, ya no de Márquez, sino de las Ducati en general, no fue para nada el esperado. Fabio Di Giannantonio fue el mejor de la fábrica quedando en sexto lugar. Bagnaia y Morbidelli fueron noveno y octavo dejando malas sensaciones en la fábrica. Álex Márquez tampoco terminó la carrera.

Fue un comienzo de Mundial preocupante. Aprilia, máximo rival de Ducati este año, metió cuatro motos en las cinco primeras posiciones dejando una declaración de intenciones brutal de cara a 2026

Michelle Pirro, piloto probador de Ducati, sustituyó a Fermín Aldeguer en Tailandia. El italiano dejó un análisis muy contundente tras las críticas a la fábrica por el rendimiento en la primera carrera del año: "Decir que Ducati está 'acabada' o 'desahuciada' no nos gusta en absoluto como lectura".

"Claro que este será un Mundial complicado y quizá lo juguemos hasta la última carrera, pero hablar de temporada terminada es totalmente exagerado", asegura Pirro en declaraciones que recoge 'Motosan'.