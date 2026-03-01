La llamativa reacción de Acosta, Raúl y Bezzecchi al abandono de Márquez: "Ha explotado..."

Los integrantes del podio han visto los mejores momentos de la primera cita del año y han comentado algunos de los momentos más relevantes, en concreto, el 'pinchazo' del vigente campeón.

La primera carrera de la temporada 2026 de MotoGP ha dejado muchos momentos a comentar. Los han visto tan solo unos pocos minutos después de bajarse de la moto los tres primeros clasificados. Sus reacciones y comentarios no tienen desperdicio.

El 'top' tres lo conformaron Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Raúl Fernández. "Enseguida te has puesto segundo", le comentaba el italiano al piloto de Trackhouse, que adelantó a Marc Márquez en las primeras curvas de la prueba. Entonces comenzaba un brutal duelo entre tres pilotos por lograr la tercera plaza del podio.

La protagonizaron Acosta, Jorge Martín y el catalán. El piloto de Aprilia se defendía férreamente mientras el murciano atacaba constantemente. Mientras tanto, Márquez asomaba desde la quinta plaza. "Perfecto", exclamaba Bezzecchi al visionar el adelantamiento del actual líder de la clasificación, a lo que Pedro respondía bromeando: "Sí, no como ayer".

Aunque poco después, el heptacampeón mundial de MotoGP avanzaba dos puestos en un solo acelerón, desatando la sorpresa de los tres. "¿Que nos ha pasado a los dos, tío?", comentaba Acosta, a lo que Fernández respondía con un: "Corre eh, la Ducati, ayer flipas".

Por último, el problema de Marc con la llanta trasera que le obligó a abandonar la pista, fue lo que más reacciones despertó: "¡Opa! ¿Qué le ha pasado?". "Ha explotado", respondía Raúl al italiano, que se lamentaba, mientras 'El Tiburón' le daba la razón al valenciano. Un sinfín de detalles a destacar en el primer fin de semana de competición de un año, que promete grandes emociones hasta el final.