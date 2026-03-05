La petición de KTM a Pedro Acosta ahora que lidera el mundial: "No renunciamos..."

Pit Beirer, jefe del equipo KTM, dice que mantienen la esperanza de que Pedro Acosta firme la renovación con ellos.

Pedro Acosta termina contrato con KTM y su futuro, según varias fuentes del paddock, estaría en Ducati junto a Marc Márquez. Pero en su actual equipo no renuncian a que se quede. Sobre todo ahora que parece que su moto por fin puede pelear en lo más alto de la parrilla de MotoGP.

Tras el Gran Premio de Tailandia, el que ha inaugurado el campeonato, Pedro es líder del mundial. Se llevó la victoria en la sprint y fue segundo en la carrera del domingo.

Su jefe, Pit Beirer, no puede estar más encantado con el inicio: "La gran visión de Pedro es, por supuesto, vencer a Marc. Esa es su prioridad, y lo ha conseguido en Tailandia por sus méritos propios con nuestra moto. Por eso no renunciamos a la idea de que Pedro se quede para KTM en 2027, ya que, como es sabido, rendirse no es nuestro punto fuerte".

"El lema sigue siendo el mismo: todo por 2026. Solo eso cuenta. Todo el equipo está concentrado en eso y en nada más", dice el jefe de KTM.

Si esa moto está al nivel de la Aprilia y de la Ducati, Pedro podría luchar por su primer título mundial de MotoGP.

Contra Márquez y contra Marco Bezzecchi, los que parecen los dos favoritos de momento. Pero esto no ha hecho más que empezar en la categoría reina.