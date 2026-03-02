Aprilia no se cree a Márquez y Ducati: "No tuvieron dificultades..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería, no ve debilidades en el nueve veces campeón del mundo y en Ducati a pesar de un Gran Premio de Tailandia en el que su rendimiento no ha sido el mejor.

Marc Márquez no ha comenzado la temporada de MotoGP de la mejor forma. El de Cervera era el gran favorito para llevarse la victoria en la primera carrera de la temporada. Sin embargo, un inmaculado Marco Bezzecchi y una Ducati que no funcionó según lo esperado le impidieron optar a la victoria.

En lo que respecta a la carrera de domingo, Marc tuvo que abandonar después de un pinchazo cuando luchaba por el podio. En la 'sprint', durante la última vuelta, Dirección de Carrera le obligó a cederle el liderato a Pedro Acosta debido a un adelantamiento que consideraron ilegal los comisarios.

Lo que quedó claro es que Marco Bezzecchi fue el más rápido del fin de semana. De hecho, su velocidad en la carrera señaló que, de no haberse caído en la 'sprint', la hubiera ganado también. El italiano fue muy superior y en las cinco primeras posiciones de la carrera del domingo, aparecieron cuatro Aprillia.

Aún así, desde la escudería no ven una superioridad con respecto a Ducati. De hecho, Massimo Rivola, jefe del equipo, rechaza la idea de que la vigente campeona, junto con Márquez, haya pegado un 'bajón': "No creo que Ducati tuviera dificultades, sino que Aprilia hizo algo especial en este circuito. El motivo lo veremos en las próximas carreras y si se tratara simplemente de tener un paquete completo sería obviamente una buena noticia para nosotros".

"Marc estaba ahí delante luchando, mientras que Bagnaia no llegó a la Q2 y quedó atrapado en medio del grupo, y sabemos que eso es difícil. Claramente, fue impresionante ver a Ogura superar con facilidad a tantos pilotos, pero creo que la degradación de los neumáticos estaba jugando un papel importante en ese momento y que él fue listo al gestionar los neumáticos", concluye el directivo italiano.