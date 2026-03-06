Un agente de MotoGP culpa a Marc Márquez del "sufrimiento" de Bagnaia en Ducati

Carlo Pernat asegura que la llegada del vigente campeón a la marca italiana "destrozó psicológicamente a Bagnaia". También afirma que Pecco haría "bien en irse y elegir Aprilia".

Ducati no ha comenzado 2026 de la mejor manera. La retirada de Marc Márquez en el GP de Tailandia, su sanción en la carrera sprint y la novena posición de Pecco Bagnaia han supuesto el peor inicio de los italianos en años.

Acerca de la situación de los de Borgo Panigale, un mánager de MotoGP ha sido muy contundente a la hora de referirse al vigente campeón, la situación de su compañero de box en 2025 y el porvenir de la marca.

"Está claro que Marc tiene un año muy difícil por delante. Ha salido de un infierno y lo ha conseguido, y probablemente también ha sufrido un desgaste psicológico. Sigue siendo Marc, el hombre a batir porque es el número uno", apunta Carlo Pernat, conocido agente de la categoría reina.

La llegada de Márquez a Ducati fue un soplo de aire fresco, tanto para el piloto como para el equipo. Sin embargo, Pernat asegura que el ilerdense acabó "mentalmente" con Pecco. "Ducati está pagando el precio de la llegada de Márquez, que ha destrozado un poco psicológicamente a Bagnaia; lo ha cambiado", añade.

"Bagnaia no está, Ducati solo tiene un piloto: Márquez. Di Giannantonio no está, Morbidelli no está; no están en una buena posición en cuanto a pilotos. Solo está Márquez, porque llegan Di Giannantonio y Bagnaia, pero consiguen muchos segundos puestos", ahonda el agente, recalcando que los italianos solo cuentan con Marc.

Sobre la situación de Bagnaia en 2025 y su bajón, Pernat culpa directamente al ilerdense. "Bagnaia parece una persona diferente; sufrió mentalmente contra Márquez y todavía lo sufre. Haría bien en irse y elegir Aprilia. Cuando se anuncie, será aún más bonito", concluye, recalcando la situación de la marca italiana y el posible fichaje del bicampeón de MotoGP por Aprilia.