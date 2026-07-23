¿Es Jorge Martín el rival a batir de Marc Márquez? Un ex de MotoGP tiene otro candidato

Óscar Haro señala a Ai Ogura como el piloto que probablemente rivalice con el vigente campeón del mundo por el título de la categoría reina, en vez de con Martín.

¿Quién ganará el título de MotoGP 2026? Esta es la pregunta que miles de aficionados al motociclismo se hacen tras la remontada que ha comenzado a gestar Marc Márquez. A pesar de que Jorge Martín es el actual líder del campeonato, el ilerdense tiene todas las papeletas para arrebatarle su ventaja.

Sin embargo, un ex de la categoría reina ha señalado a otro piloto como el principal rival del eneacampeón del mundo de cara a pelear por el mundial. En concreto, Óscar Haro ha señalado a Ai Ogura, piloto de Trackhouse Racing, como el verdadero candidato a rivalizar con Marc.

"A Aprilia, fábrica, se le ha complicado el campeonato. Acordaos de cómo estábamos hace tres carreras en Mugello, cuando salían primero y segundo del campeonato. ¿Y dónde están ahora los chavales? Es una faena", comenta Haro en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

En sí, el ex de Honda apunta a una pérdida de rendimiento en el equipo oficial que ha beneficiado a su satélite en las últimas carreras. "Ahora mismo los chicos del Trackhouse están muy fuertes. Yo creo que ahora mismo en quien piensa Marc es en Ogura, por la manera de tratarle", añade Haro, asegurando que Ogura es el piloto en el que más se fija Marc.

Por último, ha elogiado al japonés por su situación en el campeonato. "Ogura, que está segundo en el campeonato del mundo, ¿cómo no va a ser una opción? Claro que es una opción. También te digo, conociendo cómo es Marc y conociendo cómo funciona todo, Ducati ha dado un saltito hacia delante", concluye el ex de MotoGP.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido