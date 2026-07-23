"Le llevará un tiempo recuperar su nivel": el análisis de dos leyendas sobre la lesión de Alcaraz

Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesión

Mark Philippoussis y Richard Krajicek han analizado el estado del tenista español y han asegurado que regresará este año al circuito ATP, aunque no sin estar seguro de haberse recuperado.

Carlos Alcaraz continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha, tras tres meses fuera de las pistas de tenis. Aunque se espera que el murciano esté disponible y preparado para disputar el US Open del próximo mes de agosto, dos leyendas del tenis prevén que no vuelva con su mejor nivel.

"Espero que vuelva completamente sano. El mundo del tenis le necesita. Me encanta verle jugar, es increíble para este deporte. Es campeón de Grand Slam, ha sido número uno del mundo. Evidentemente, no es alguien que vaya a acelerar el proceso. Pero cuando se trata de la muñeca, es complicado", ha analizado Mark Philippoussis, extenista australiano, en una entrevista para 'Tennis365'.

A su vez, Richard Krajicek, leyenda neerlandesa del tenis, ha coincidido con Philippoussis, afirmando que Alcaraz "tardará en recuperarse". "Tardará un poco de tiempo, pero es joven y creo que tiene una gran capacidad de recuperación", añade el campeón de Wimbledon de 1996.

Además, ambos han reiterado su confianza en el regreso, independientemente de la fecha, de Carlitos a las pistas de tenis. "No me preocupa que vaya a volver a jugar ni tampoco que recupere su mejor nivel. La cuestión es cuándo ocurrirá. ¿Será durante la gira norteamericana? ¿Será en la temporada indoor? Pero creo que será este mismo año", agrega Krajicek.

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