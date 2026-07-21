Jorge Martín tiene entre ceja y ceja a Marc Márquez: "Me pone pelear con todos, pero..."

El líder del Mundial de MotoGP espera que ambos llegan "cara a cara en las últimas vueltas" para poder medirse a uno de los "mejores de la historia".

Tras el Gran Premio de Alemania, Jorge Martín se fue al parón veraniego de MotoGP como líder del Mundial con 14 puntos más que Ogura y 18 más que Marc Márquez.

En una entrevista concedida a 'As', el de San Sebastián de los Reyes se ha deshecho en elogios hacia el eneacampeón.

De hecho, ve en el '93' una motivación extra en este punto de su carrera: "Está claro que Marc es, si no el mejor, junto con Valentino, de los mejores pilotos de la historia y el reto de poder ganar o tener la oportunidad de ganar a uno de los mejores de la historia es bestial".

Es por ello que confía en que algún día, en algún Gran Premio, ambos puedan llegar a los giros finales peleando por la victoria.

"Me pone pelear con todos, pero está claro que hacerlo con Marc es algo especial. A ver si los dos conseguimos estar al 100% y a ver si llegamos un día a un cara a cara en las últimas vueltas", ha zanjado.